Immobile-Vlahovic, sfida a suon di gol per il primo posto nella classifica marcatori in Serie A. Con la tripletta di oggi contro il Genoa, l'attaccante della Lazio ha superato nuovamente l'attaccante bianconero in testa. "Vlahovic sta facendo un grande campionato - ha detto Immobile nel post-gara - quest'anno è difficile ma tutti mi mettono nelle condizioni di realizzare tanti gol. Il merito va a loro e alla mia famiglia che sono le cose più importanti".