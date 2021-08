? Innanzitutto abbiamo rubato il vostro allenatore", così ha esordito, campione d'Europa con l'Italia, premiato nella sua città. Torre Annunziata. "Ho avuto la fortuna di stare in vacanza con Lorenzo Insigne e mi sono fatto dire un po' cose di Sarri, quindi sono arrivato in ritiro preparato. Poi Lorenzo mi racconta solo belle cose di Napoli, lui a parte la parentesi di Foggia e Pescara, ha dedicato tutto al Napoli. Il suo rinnovo? Non gliel'ho voluto chiedere".