Ciro, attaccante della Lazio ha parlato a SkySport. Le sue parole su Giorgio Chiellini:"Noi gruppo dell’Europeo siamo legati e lo saremo per sempre per il percorso magnifico fatto insieme. Chiellini mi ha visto crescere, ero in primavera e andavo in prima squadra (della Juve ndr). Scattavo a destra e sinistra e mi diceva “calma calma che ti fai male” perché venivo dalla partita della primavera e volevo farmi vedere. Lui è sempre stato sempre grande dispensatore di consigli. Io da capitano della Lazio ho cercato sempre di prendere il meglio dai capitani che ho avuto e sicuramente ho rubate tante cose anche da lui".