Ciro Immobile, a DAZN, parla così della lotta capocannonieri: se la sta giocando con Dusan Vlahovic, appena passato alla Juventus. "C'è Vlahovic che sta facendo grandi cose, sarà difficile. In passato ho affrontato giocatori altrettanto forti, quindi sarà stimolante", le parole di Immobile. Che aggiunge il suo pensiero sulla sfida alla Fiorentina: "Per noi vale tanto, soprattutto per capire a che punto siamo arrivati. Siamo su tre fronti, dobbiamo affrontare tante partite e stasera capiremo il livello, visti gli ultimi risultati positivi".