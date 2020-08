Ciro Immobile raggiunge Gonzalo Higuain. L'attaccante della Lazio è andato a segno nel primo tempo della sfida in scena allo Stadio San Paolo tra il Napoli e i biancocelesti. Con questo gol, Immobile raggiunge ed eguaglia il record di Higuain, attaccante attualmente alla Juve, con 36 reti segnate in una singola stagione in Serie A. E ora ha un intero tempo per andare nuovamente a segno...