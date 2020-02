Altra partita, altro gol, altro passo verso l’alto per Ciro Immobile. La Lazio batte per 3-1 il Genoa sul campo del Marassi con l’immancabile firma del suo numero 17. Sono 27 gol stagionali, che valgono un record. Infatti, come riporta Opta sul proprio profilo Twitter, l’attaccante ha raggiunto quota 27 reti in campionato: eguagliato il record di gol dopo 25 giornate, che apparteneva ad Antonio Angelillo e durava dal 1958/59. I biancocelesti tengono il passo della Juve e si portano a -1 dalla vetta, squadre che osservano una particolare sfida interna: Immobile continua sempre di più la cavalcata verso quei 36 centri in campionato, primato assoluto in Serie A di proprietà di Gonzalo Higuain.