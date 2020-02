CR... puntini puntini. Sì, perché vicino alle due iniziali ci si potrebbe mettere qualsiasi cifra. Il 7 per indicare il numero di maglia, 1000 come le partite giocate da professionista o l'11 che rappresentato le partite consecutive (giocate) nelle quali è andato in rete.- Ma mica è finita qui, perché con il gol segnato ieri contro la Spal - prima ancora ne aveva fatto un altro, annullato - oltre a raggiungere il primato di Quagliarella e Batistuta per le gare di fila in cui è andato in rete ( QUI il messaggio di Bati per CR7), è diventato anche il portoghese più profilico della Serie A raggiungendo Manuel Rui Costa a 42 centri. "Piccolo" dettaglio: per raggiungere questo traguardo l'ex Fiorentina e Milan, oggi ds del Benfica, ci ha messo 339 partite, a Ronaldo gliene sono bastate appena 52. (Molto) meno della metà.- Altro giro altro record, in Europa come in Italia: tra i sette giocatori con almeno 50 gol all’attivo in Champions League, l'attaccante della Juve è l'unico ad aver segnato più reti nella fase a eliminazione diretta (65) rispetto alla fase a gironi (63). Cristiano ha già messo nel mirino il Lione, contro il quale ha fornito più assist (4) rispetto a qualsiasi altra squadra nella competizione.