A due ore dal calcio d'inizio di Verona-Juventus Women, prima partita della Serie A femminile 2020-2021, il club bianconero ha pubblicato sul proprio sito ufficiale alcune statistiche:

"Sono quattro i precedenti in Serie A tra Juventus e Verona; il bilancio è di quattro vittorie su quattro per le bianconere, con 15 rete realizzate e appena una subita.



La Juventus ha sempre vinto alla prima giornata in Serie A: tre successi su tre, con 11 gol fatti e uno solo subito.



La Juventus ha già affrontato una formazione scaligera nella prima giornata di Serie A: il Chievo Verona Valpo, sconfitto 6-0 in casa nel settembre 2018.



La Juventus giocherà la prima giornata della Serie A 2020/21 in trasferta dopo aver disputato quella del 2018/19 e del 2019/20 in casa. In esterna per le bianconere era stata anche la partita d’esordio nel massimo campionato nel settembre 2017.



Il Verona ha collezionato due pareggi (terminati entrambi 2-2) nella prima giornata di Serie A negli ultimi due campionati: l’ultimo (2019/20) contro l’Inter; il meno recente (2018/19) contro la Florentia San Gimignano.



Barbara Bonansea e Cristiana Girelli (tre gol ciascuna) sono le due migliori marcatrici della Juventus alla prima giornata di Serie A.



Tra le giocatrici attualmente in Serie A, Cristiana Girelli è l’unica che può vantare almeno 10 reti segnate alla prima giornata negli ultimi 10 massimi campionati italiani: per lei una tripletta e due doppiette in questo periodo temporale.



Asia Bragonzi, ora al Verona, è stata la giocatrice più giovane a collezionare almeno una presenza nella scorsa Serie A con la maglia della Juventus e l'unica bianconera nata dopo l'1/1/2001 a scendere in campo nello scorso torneo."