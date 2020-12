Dal sito Juventus.com

LA NUMERO 163 Juventus e Fiorentina si sono affrontate 162 volte in Serie A: 78 successi bianconeri, 51 pareggi e 33 vittorie viola.



JUVE CINQUE SU SEI La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei sfide contro la Fiorentina in campionato (1N), mantenendo la porta involata ben cinque volte.



STORIA DI CLEAN SHEET Nella loro storia in Serie A solo contro l’Inter (62) i bianconeri hanno ottenuto più clean sheet che contro i viola (58).



COSI' A TORINO La Juventus va a segno da 34 match casalinghi contro la Fiorentina in campionato, già striscia record per una squadra in gare interne contro una singola avversaria nella storia della Serie A.



81 VOLTE IN CASA Juventus e Fiorentina si sono affrontate 81 volte in casa dei bianconeri in Serie A: padroni di casa in vantaggio per 55 vittorie a sei (20 pareggi). L’ultimo successo esterno per i viola contro la Juve risale al marzo 2008 (2-3 con Ranieri in panchina, a segno Gobbi, Papa Waigo e Osvaldo per la squadra toscana).

PERCENTUALE VIOLA Tra le squadre affrontate almeno 10 volte in trasferta in Serie A, la Juventus è quella contro cui la Fiorentina ha la percentuale di successi più bassa (7.4%, 6/81).



SUPERARE IL PARI CON L'ATALANTA La Juventus ha pareggiato l’ultima partita casalinga in Serie A, 1-1 contro l’Atalanta: l’ultima volta che i bianconeri non hanno vinto per due gare interne di fila nella competizione è stata nel maggio 2019, le ultime due allo Stadium con Massimiliano Allegri i panchina.



LE OTTO DELLA FIORENTINA La Fiorentina non vince da otto partite di Serie A e non registra una striscia più lunga nel massimo campionato dal settembre 2019 (18 in quell'occasione).



ANCORA IMBATTUTI! Dopo la sconfitta del Bayer Leverkusen sabato contro il Bayern Monaco, la Juventus è una delle sole due squadre ancora imbattute nei maggiori cinque campionati europei nella stagione in corso (con il Milan).



MIGLIOR DIFESA La Juventus, oltre ad essere la formazione con la miglior difesa di questa Serie A (10 gol subiti), è la seconda squadra che ha subito meno reti nel secondo tempi nei top-5 campionati europei in corso: solo quattro, meglio solo il Villarreal (tre)