Dal sito Juventus.com

"SEI SU SETTE Nel giorno della settima vittoria consecutiva in campionato, arriva anche la sesta (sempre su sette) contro il Sassuolo per le Juventus Women



HALF A DOZEN CLEAN SHEETS Quattro a zero: nessun gol subito. Ancora. Sesta volta su sette partite in campionato



TOP SCORERS Con il poker di ieri l'attacco bianconero è il migliore del campionato, con 21 gol, al secondo posto l'Empoli con 20.



CARUSO FORZA 4 Arianna Caruso ha messo a segno la sua quarta marcatura in campionato, ieri col Sassuolo. A novembre, questo è già il suo record (era andata in gol 3 volte nel 2017/18



NOVE MARCATRICI Quattro marcatrici diverse, ieri. E il totale delle bianconere in gol in stagione sale a nove. Davanti a tutte, Cristiana Girelli con 7 reti.".