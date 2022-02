Le parole di Iling-Junior a Juventus Tv:



LA CHIAMATA DELLA JUVE - "In Inghilterra a 16 anni possono darti una borsa di studio, dovevo pensare a cosa era meglio per me e a quello che avrei fatto. E ho pensato che la prossima tappa poteva essere altrove, magari all’estero in un’altra squadra. Volevo provare qualcosa di nuovo, che servisse per la mia crescita e per la mia carriera. Ero a casa quando è arrivata la chiamata della Juventus. ero con mio padre. Mi diceva che c’erano molti club interessati a me. Tra questi c’era anche la Juventus, che già sentire il nome fa impressione. Ho riflettuto un po’ e ho scelto. Ero felicissimo: ho iniziato a pensare a giocatori come Nedved, Del Piero, Pogba, Tevez, Chiellini e Bonucci. Ho scelto l’Italia per il cibo, ma soprattutto per la passione. La passione è sempre stata un tratto caratteristico del calcio italiano. Qui si respira calcio, si vive per il calcio. Le prime settimane sono state molto tranquille, stavo affrontando la preparazione e quindi avevo un po’ di tempo per imparare la lingua e i miei compagni".