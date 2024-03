Ruolo "inedito" per Samuel. Come racconta Tuttosport, nel match di ieri che ha visto l'battere il Lussemburgo con un netto 7-0, il classe 2003 della, autore tra l'altro di una doppietta, è stato schierato titolare da terzino sinistro in una difesa a quattro. Incassata la fiducia del tecnico della sua Nazionale Lee Carsley, ora Iling spera pure in quella di Massimilianoche rivedrà oggi pomeriggio alla Continassa, dove sono attesi al rientro tutti i Nazionali per preparare la sfida di sabato contro la Lazio.