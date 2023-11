Samuel, attaccante classe 2003 di proprietà della Juventus. Grandi abilità di dribbling e velocità con cui ha stupito tutti, anche Massimilianoche lo ha aggregato stabilmente alla prima squadra, dopo le precedenti esperienze in Primavera e Next Gen. Il suo valore di mercato è cresciuto gara dopo gara e ora sta trovando meno spazio agli ordini di Max, per questo potrebbe essere lui il "sacrificabile" già nel mercato di gennaio per accumulare un tesoretto da reinvestire sul mercato.Come dicevamo, le estimatrici non mancano, come riferisce anche oggi Tuttosport infatti ilavrebbe addirittura in programma di inviare emissari del club domani a Goodinson Park per osservare da vicino il classe 2003 bianconero che scenderà in campo con la sua Inghilterra U21 contro i pari età dell'Irlanda del Nord. La decisione finale sulla cessione del giocatore spetterà ovviamente alla Juventus che vacillerà in caso di offerta all'altezza delle aspettative.