Il suo percorso bianconero ha avuto una accelerazione improvvisa nel mese di ottobre: esordio, assist, nuovo contratto e un futuro tutto diverso. Ha seminato lo scorso anno e ora ne raccoglie i frutti. L'infortunio ne ha rallentato l'esplosione, ma il suo ingresso ha sbalordito tutti, con Allegri in prima fila tra gli estimatori. La Juve Next Gen, nel Girone A della Serie C, è stata la sua palestra, ma ora il classe 2003 reclama più spazio e più presenze, al momento del rientro naturalmente.Empoli, la notte di Lisbona e ancora Lecce, prima dell’intervento duro di Di Francesco che l’ha messo ko, tornerà con la Juve Next Gen durante il Mondiale, poi per gli allenamenti della prima squadra nella sosta e infine tra i convocati, da gennaio. Intanto, la Juve lavora su più fronti e vuole chiudere il prima possibile la trattativa per il rinnovo di contratto. Come ribadisce Tuttosport, in tanti si sono accorti di Iling e sanno che l’accordo tra la Juventus e il calciatore è in scadenza a giugno: così il rinnovo diventa una priorità. C'è la Premier League, con il Brighton di De Zerbi e il solito Tottenham di Conte, ma ha tanti estimatori in Bundesliga, in particolare nel Red Bull Lipsia.