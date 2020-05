La Juventus guarda anche alla linea verde, con Fabio Paratici che ha sempre messo a segno colpi a sorpresa puntando proprio sui profili di giovani calciatori. L'ultimo nome è quello di ​Samuel Iling-Junior, classe '03 del Chelsea. Il giovane, nel giro dell'U17 e U18 inglese, è seguito anche da tanti altri club, come riporta Goal.com. ​ PSG, Bayern, Ajax e Schalke 04 hanno messo nel mirino ​Iling-Junior, mentre il Chelsea sta aspettando con ansia che il proprio gioiellino firmi il contratto professionistico: la Juventus, in questa corsa, al momento sarebbe in pole position.