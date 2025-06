Iling Junior, dall'addio alla Juventus fino alla vittoria dell'Europeo U21: il riscatto dopo le difficoltà

AFP or licensors



Iling Junior vince l'Europeo U21 con l'Inghilterra

Un anno fa, proprio in questi giorni,dopo essere cresciuto ed esploso con la maglia bianconera, passando dalla Next Gen fino alla prima squadra, titolare nella finale della Coppa Italia vinta contro l'Atalanta. L'esterno inglese era stato infatti inserito nella maxi operazione tra Juve ed Aston Villa, insieme aa fare il percorso inverso. Dodici mesi dopo Iling festeggial a vittoria dell'Europeo Under 21; un successo che è anche un riscatto per quanto avvenuto nell'ultima stagione.

con l'Aston Villa l'avventura di fatto non è mai iniziata visto che il club inglese ha deciso di cederlo in prestito subito al Bologna, dove però non ha trovato spazio. Pochi minuti per il classe 2003 che infatti a gennaio ha di nuovo cambiato squadra, la quarta nel giro di sei mesi considerando anche la Juve. IUna scelta che si è rivelata corretta, almeno dal punto di vista personale visto chevittoriosa nella finale dell'Europeo contro la Germania per 3-2 dopo i tempi supplementari. Per Iling 22 minuti in campo nella finale. Nonostante un torneo dove non è stato grande protagonista (solo 80 minuti giocati), per l'ex Juve comunque una soddisfazione per concludere al meglio una stagione che non è stata facile e un modo quindi anche per ripartire con fiducia in vista della prossima.