Il futuro di Iling Junior rimane molto in bilico; l'esterno inglese è l'indiziato principale ad essere ceduto già a gennaio visto che non sta trovando spazio e la Juve potrebbe incassare una somma importante da reinvestire sul mercato in entrata. Oltre al Tottenham, il club che ha mostrato maggior interesse per Iling è il Marsiglia. Al momento però, non sono state presentate offerte. Alla Continassa aspettano di ricerverla; il prezzo fissato è intorno a 20/25 milioni, che permetterebbe alla società di fare un importante plusvalenza da mettere a bilancio.