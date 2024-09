La conferenza di Iling Junior: le parole sul Bologna e la Juventus

già protagonista per il bellissimo goal contro il Como, si è presentato in conferenza stampa. L'esterno inglese ha spiegato perché ha lasciato l'e svelato che ha ricevuto tanti messaggi da parte dei suoi ex compagni alla"Qui a Bologna c'è un bel progetto, come avevo già visto lo scorso anno. In estate sono passato all'Aston Villa poi è arrivata l'offerta del Bologna, una città che mi piace con un mister che stimo e ho deciso di venire qui. Mi ha colpito già dall'anno scorso l'ambiente, i tifosi e mi è piaciuto tanto"."Ho fatto tutta la ripresa con l'Aston Villa e ho giocato anche qualche partita, poi ho parlato con il mister e ho capito che per me non c'era tanto spazio e siccome apprezzo l'onestà ho preferito cercare una squadra in cui potevo avere maggiori possibilità"."Si sono arrivati tanti messaggi dai miei ex compagni e dal mio ex allenatore. Ho un buon rapporto con tutti"."Devo ringraziare tanto Allegri che mi ha aiutato molto a capire la fase difensiva. Con mister Italiano mettiamo in campo sempre tanta energia, e questo è il calcio che mi piace".