Intervistato ai microfoni di JuventusTV dopo la gara di ieri contro ilanche SamuelQueste le sue parole:"È stato un buon passo per noi giovani per andare avanti e far vedere che facciamo bene ogni giorno anche in allenamento"."Chiesa è molto importante per la squadra, un giocatore fortissimo. Sono contento per lui"."Allegri mi chiede di essere solido per la squadra, crescere sempre e capire le piccole cose in fase difensiva. A me piace attaccare ma devo essere importante alla squadra. Allegri mi chiede di fare attenzione alla mia posizione"."Per me è molto importante. Gli chiedo cose ogni giorno affinché io possa crescere".