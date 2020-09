La Juventus guarda al futuro e firma due colpi: Samuel Iling jr e Felix Nzouango Bikien. Ufficializzati oggi sono i colpi in vista del futuro: entrambi nati nel 2003, faranno parte della formazione Primavera allenata da Andrea Bonatti. Ma di chi si tratta? Bikien è un giovane difensore centrale francese, già stabilmente nel giro delle nazionali giovanili francesi, che in molti paragonano a Varane e Pavard, perché può giocare indistintamente da terzino destro e da centrale ed è molto apprezzato per le sue doti atletiche e la sua intelligenza tattica. Iling, invece, è considerato uno degli elementi più promettenti del panorama giovanile inglese. Un vero colpo di mercato, tanto più se si considera che è stato ingaggiato a parametro zero. In lui in molti rivedono Sancho.