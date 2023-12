Quella contro la Roma potrebbe essere una delle ultime partite di Iling-Junior con la maglia della Juve. Il giocatore infatti, come scrive Tuttosport, viene considerato una pedina sacrificabile a gennaio. Legato ai bianconeri con un contratto fino al 2025, l’ala vuole trovare più spazio e continuità anche per avere maggiori chance con la sua Nazionale, l’Inghilterra U21, che non lo ha tenuto molto in considerazione negli ultimi mesi. In Premier, chi già in passato aveva fatto dei passi in avanti per lui è stato il Tottenham, con cui la Juve vorrebbe trovare un accordo anche per Hojbjerg, obiettivo per il centrocampo.