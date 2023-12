La Juventus per fare mercato in entrata deve pensare anche a qualche cessione. Dall'Inghilterra non si fermano le voci sul grande interesse del Brighton per Iling Junior; il club inglese, allenato da Roberto De Zerbi, potrebbe presentare un'offerta da 18 milioni di euro alla Juve. Una proposta che potrebbe bastare ai bianconeri per lasciar partire l'esterno, utilizzato con il contagocce da Massimiliano Allegri in stagione. Iling ha un contratto con la Juve fino al 2025, motivo in più per cui la Juve sta pensando di cederlo per una giusta offerta.