Le parole di Iling-Junior a Dazn:IL GOL - "Si sono orgoglioso di mettere questa maglia e fare gol, un momento speciale per me, la famiglia e l'allenatore che mi aiuta"I GIOVANI E ALLEGRI - "Importante, un allenatore top, ha vinto tanto, importante per me per crescere e per il meglio per la maia carriera".CHAMPIONS - "Non è sicura, dobbiamo finire su alti livelli e pensare alla prossima partita".