Josip Ilicic, trequartista dell'Atalanta, nella sua lunga intervista a Ekipa24 ha commentato anche l'annata della Juventus: "Non mi piace parlare di altri club, ma farò un'eccezione, perché l'argomento è molto interessante. Nonostante l'arrivo di Ronaldo, la Juventus è stata estremamente vulnerabile in questa stagione e sono sicuro che ciò sarebbe stato ancor più evidente se fosse esistita una maggiore concorrenza: il Napoli più forte, l'Inter più forte, il Milan più forte. In Italia nessun club poteva spaventare i bianconeri, nonostante questi ultimi fossero molto vulnerabili, il che è stato confermato in Champions League. Quando la Juve ha incontrato un avversario come l'Ajax, che è abbastanza simile all'Atalanta, non ha avuto alcuna possibilità".