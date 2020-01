Josip Ilicic rilancia l'Atalanta, anche in quota Scudetto. Lo sloveno, infatti, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport, proponendo l'Atalanta come "Leicester italiano". Juve avvisata, con la Dea che deve dimostrare un ulteriore crescita. Ecco le sue parole: "Stiamo facendo molto bene sinceramente, però per arrivare a quel livello ci vuole ancora tanto: tanta qualità, tanto lavoro. Se vediamo la rosa della Juventus, ci sono 22 titolari di livello mondiale. Può succedere, certo, è capitato anche al Leicester e può capitare anche qui. L’Atalanta è su una strada giusta".