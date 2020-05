1









Intervistata da Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa, la giornalista e compagna di Gigi Buffon Ilaria D'Amico si racconta e parla della possibile ripartenza del calcio: "È una gigantesca industria che muove interessi e denaro. C’è tanto di importante per cercare di far ripartire il sistema nelle migliori condizioni possibili”.



TIFO - “Da quando sto con Gigi tutti pensano che sia juventina, ma non è così. Avevo grandi simpatie per la Lazio che continuo a coltivarle. Quella dei biancocelesti è una storia meravigliosa. Mi piacciono i campionati aperti e spero che, in caso di ripresa, anche questo rimanga così combattuto".



QUARANTENA - "Prima, per via degli impegni lavorativi, con Gigi non ci vedevamo con continuità. Ora veniamo da quattro settimane in casa insieme e ci siamo conosciuti a pieno. Anche se, allenandomi con lui, mi è venuta la pubalgia. È la prima e l’ultima volta che lavoro con lui”.