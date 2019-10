Ilaria D'Amico, nota giornalista televisiva, ha raccontato il rapporto con Gigi Buffon e la gelosia di entrambi: "Siamo arrivati fino a qui, viviamo entrambi una vita in cui incontriamo tantissime persone nuove, non riusciremmo a vivere spiandoci. Siamo gelosi l'uno dell'altra, se ti ami sei geloso nel senso che hai bisogno di sentire che l'altro c'è, ma questo basta. Ti sei scelto, va bene così".



Nell'intervista rilasciata a 'I Lunatici' ha aggiunto: "Non litighiamo mai! Quando stiamo per litigare ci viene da ridere. Non mi è mai successo in alcuna relazione di litigare così poco. Lui è per metà toscano e per metà friulano. Quando rimane male per qualcosa si chiude e me ne accorgo dopo due giorni. Gli anni hanno migliorato il mio rapporto con lo specchio. Ho fatto pace con la mia femminilità verso i quarant'anni. Mi sento bene, sono contenta di essere nel corpo e nei sentimenti che porto. Mentre prima c'è stato un po' di conflitto. Anche perché mi hanno convinto più gli altri che fossi carina che non io direttamente".



Ecco Ilaria D'Amico e Gigi Buffon nella nostra gallery.