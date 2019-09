Dopo un'estate lontana dalle telecamere, Ilaria D'Amico è pronta a tornare sul piccolo con l'inizio della Champions League: "Il calcio è nella mia pelle - ha raccontato la giornalista e compagna di Gigi Buffon a il corriere.it - Lo racconto dal 2003 e ancora mi diverto, Non c'è nessun malumore con Sky e non ci saranno problemi di numeri, gli unici che potrebbero crearsi sarebbero se un giorno non ci fosse più la libertà intelletuale che c'è oggi".



POLITICA - "Mi piacerebbe anche tornare a parlare di politica, prima non potevo perché avevo bisogno di energie per far funzionare tutto. Altrimenti come facevo ad andare a Parigi?! Quando abbiamo detto ai bambini che l'esperienza in Francia doveva finire erano tutti dispiaciuti, vuol dire che la nostra impresa era riuscita. Ora che si è ricomposto tutto penso che le mie due passioni possono tornare a coesistere".



VITA PRIVATA - "Dalle foto che pubblicano sembra che io e Gigi passiamo la vita avvinghiati, ma non è così. Facciamo la nostra vita e cerchiamo di evitare i posti mondani cercando un po' di riservatezza. Non mi piace il fatto che ci si chiede ogni giorno se sono incinta indagando sulla mia vita".