1









Ilaria D'Amico, al settimanale F, ha parlato del lutto che ha colpito la sua famiglia. Sua sorella Catia, infatti, è scomparsa lo scorso 5 settembre. "Sono più fragile. Sento che lei è diventata una parte di me. Era già da un po’ che volevo cambiare. Catia mi ha dato la spinta per farlo davvero. Quando giravo con lei per ospedali ho sentito l‘urgenza di occuparmi di temi di servizio, di tornare a raccontare cosa siamo oggi. Così quando è arrivata la proposta di Sky per una prima serata di attualità tutto ha preso forma. Abbiamo gestito insieme la malattia, poi a maggio la notizia che stava di nuovo male. E’ andata via in pochi mesi, io stavo con lei".