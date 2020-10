Dopo tanti anni a condurre lo studio Champions su Sky Sport, Ilaria D'Amico quest'anno la seguirà da spettatrice sperando di vedere il suo Gigi Buffon alzarla al cielo nella finale di Istanbul. Al settimanale F, la D'amico ha raccontato la sua storia con il portiere della Juve: "Sembrava che dessimo fastidio insieme, che la coppia fosse ingombrante. Ma noi non abbiamo mai ostentato nulla, ci siamo innamorati e abbiamo cercato di vivere in privato la nostra storia". Poi, sull'addio al calcio: "Volevo cambiare già da un po' di tempo, la morte di mia sorella Catia a settembre scorso a causa di un tumore mi ha dato la spinta decisiva. Quando giravo per gli ospedali insieme a lei ho sentito il bisogno di occuparmi di tematiche di servizio e ricominciare a raccontare l'attualità".