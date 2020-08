Ilaria D'Amico parla a Il Corriere della Sera della sua relazione con Gigi Buffon, portiere della Juventus: "Quello che ha portato alla nostra storia, in realtà, è arrivato dopo, a un evento benefico. L’idea che mi ero fatta negli anni, durante le dirette televisive era diversa: lo reputavo un campione gigantesco, ma non lo avevo capito umanamente. Lui mi dice sempre: 'Avevo 18 anni…'Gigi si informa moltissimo, ha una grande passione per l’informazione, specie per il giornalismo del passato… In questi giorni si addormenta con le cuffie: sta riascoltando tutti i processi di Mani Pulite. Se c’è da vedere in tv un film o un approfondimento lui non ha dubbi. Insomma, abbiamo anche quella passione in comune".



ASCOLTO - "Come in ogni momento fondamentale della mia vita, Gigi è un supporter. Sa ascoltare i miei bisogni e sostiene le nuove scelte".