. La Juve si è ritrovata oggi alla Continassa per preparare la sfida con il Bologna. Due giorni di pausa in seguito all’importante vittoria di sabato sera a Cagliari, poi un lavoro - quello odierno - focalizzato sulla tecnica con esercitazioni per la trasmissione della palla, gestione del possesso con partitella finale. Tutti presenti, salvo Alex Sandro, assente per una giornata di permesso. E dalla seduta, oltre a qualche video, è emersa anche una foto, quella della squadra che ha vinto la partitella finale:E' anche la posa del talismano a colpire, in particolare il 3 disegnato con la mano...? In foto, infine, anche un volto meno noto: Martin, aggregato per la seduta al gruppo e subito vincente. Le domande dei tifosi, sui social, sono tutte su di lui. Classe 2002, norvegese, è arrivato in prestito con diritto di riscatto dall'Udinese. Un ragazzo interessante e di prospettiva, con 17 presenze all'attivo nell'U23.