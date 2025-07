Il West Ham vuole Douglas Luiz in prestito: le cifre e la richiesta della Juve

è uno degli acquisti dello scorso mercato che ha più deluso dal suo arrivo. Nonostante un investimento da, il brasiliano non è mai riuscito davvero a incidere, e non ha trovato mai il goal o prestazioni convincenti. I tanti infortuni lo hanno costretto spesso ai box, con un totale di, un numero che racconta le difficoltà ma non solo.Per questo la Juventus dopo appena un anno dal suo acquisto sta pensando di cederlo, infatti Tudor non sembra voler puntare su di lui. L'interesse per Douglas Luiz è vivo, soprattutto in Premier League dove si sono fatti avanti. In particolare gli Hammers avrebbero già presentato una prima proposta per riportare il centrocampista in Inghilterra.

Secondo quanto raccontato da Tuttosport, il West Ham sarebbe disposto a offrire un, in seguito al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi. La Juventus, però, non sembra essere favorevole a questa opzione, infatti vorrebbe cedere il giocatore senza legare la sua partenza ad alcuni obiettivi.