L Juventus attraverso il sito ufficiale, la reso noto gli impegni del settore giovanile bianconero. L'under 23 scenderà in campo domenica alle ore 15 per la 25a giornata del campionato. Al Moccagatta di Alessandria andrà in scena la sfida tra Juventus e Albinoleffe. La Primavera, dopo il pareggio in settimana con la Fiorentina in Coppa Italia,sfiderà il Cagliari. Domenica alle ore 10 alla Sardegna Arena si giocherà la 3a giornata del campionato Primavera. L'under 17 sfiderà domenica alle 15 il Livorno in trasferta. Under 16 e 15, invece, giocheranno entrambe a Vinovo contro la Lazio, la prima alle 13, la seconda alle 11.