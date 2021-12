E come! C’è qualcosa di contraddittorio nel Villarreal di Unai Emery, qualcosa che non può lasciarci tranquilli. Per tradizione, el Submarino amarillo è squadra che gioca a calcio, dal palleggio frizzantino e imprevedibile. La quintessenza del calcio iberico che non sta a Madrid o Barcellona finisce tante volte nello stadio La Ceramica, situato in un comune della Spagna orientale che ha poco più di 50000 abitanti. Sassuolo supera appena i 40000, per intenderci, e si fa spesso quel paragone lì, però con le dovute proporzioni. Infatti, a differenza dei neroverdi che la soffrono sempre, il Villarreal di Emery ha messo in grande difficoltà l’Atalanta, rifilandole un secco tre a zero nei primi 50 minuti della gara di ritorno, decisiva per gli uomini di Gasperini. Poi il tentativo di rimonta dei bergamaschi ha attutito la botta producendo un 2-3 finale, insoddisfacente e inutile ma comunque dignitoso per i padroni di casa. In questa analisi cercheremo di capire i principali punti di forza degli spagnoli, con le due varianti di sistema che solitamente vengono scelte dall’allenatore di Hondarribia.