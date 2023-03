Stando a quanto riporta MARCA, il Villarreal sta pensando di cedere in estate Pau Torres, difensore che già in passato era stato nella lista della Juventus. Lo spagnolo infatti ha il contratto in scadenza nel 2024 e questo potrebbe favorire la partenza. Il valore di mercato è di circa 50 milioni di euro anche se con l'avvicinarsi della scadenza del contratto, la Juve spera che il prezzo diminuisca.