Un'impresa serviva e un'impresa è arrivata: dopo aver eliminato la Juventus, il Villarreal mette paura anche al Bayern Monaco e vince la gara d'andata dei quarti di finale di Champions League contro la squadra di Nagelsmann. All'Estadio de la Ceramica decide un gol dopo appena 7' dell'olandese Danjuma, ma gli spagnoli rischiano anche di raddoppiare: al 41' il Var annulla un gol di Coquelin per fuorigioco, al 53' è il palo a salvare Neuer sulla conclusione di Gerard Moreno, che poco dopo andrà ancora vicino al gol su uno svarione del portiere tedesco. Nel finale il Bayern aumenta la pressione, ma è troppo poco per impensierire la squadra di Emery, che si presenterà in Baviera con un gol di vantaggio.