Quella di ieri sera a Bologna è stata una serata particolare per la. Non solo l'attesa, fino all'ultimo minuto, per sapere se si sarebbe aggiudicata la qualificazione in Champions League. In contemporanea, gli ultimi minuti di Gianluigi Buffon con indosso la maglia bianconera. Il club ha voluto omaggiare il suo numero 1 con un video che ripercorre le tappe del portierone alla Juve.