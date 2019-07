Tre secondi. Di un video poco più lungo ( che puoi guardare qui ). Tanto è bastato a Joaoper cambiare la sua percezione nei confronti dei suoi tifosi. Classici esercizi di riscaldamento, quelli che il gruppo esegue a memoria ma che il portoghese quasi si rifiuta di fare, come fossero per lui superflui. Faccia triste, attitudine da svogliato e testa probabilmente altrove: una ricetta fatta appositamente per un pasticcio mediatico e di mercato.E' chiaro che anche le voci sul suo futuro non aiutino. Non di certo il giocatore, ancor meno la società. Che pensa a Darmian, ma che prima deve piazzare proprio il portoghese: c'è il City e c'è una proposta da 60 milioni, ancora troppo poco. I Citizens sarebbero pure disposti ad alzarla, però il nodo da sciogliere è la futura destinazione di Danilo. Insomma: gli incastri sono ancora parecchi prima di vedere la luce. E Cancelo è 'costretto' a continuare in bianconero. No, il termine non è esagerato: basta guardare la sua faccia...