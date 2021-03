È solo un video-sponsor per i suoi nuovi scarpini Adidas, forse. Ma il messaggio mandato da Paulo Dybala su Instagram pochi minuti fa non può passare inosservato, in un momento nel quale il suo presente alla Juventus è fatto più di assenze che presenze, e il suo futuro è un "buco bianconero" fatto di suggestioni di mercato e rinnovo congelato. Qua sotto potete vedere il video pubblicato dall'attaccante argentino della Juve, con tanto di didascalia che esprime voglia di rientrare in campo al più presto e tifosi che commentano concitati