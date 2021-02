Oggi, per la rubrica del "gol del giorno", la Juventus porta i suoi affezionati indietro nel tempo, fino al 1984. La cornice è quella del vecchio Comunale di Torino e la partita in questione è il Derby della Mole contro il Toro. La partita fu vinta dai bianconeri in rimonta, dopo il gol di Selvaggi, grazie ad una doppietta di Platini. Una delle due reti è la protagonista della rubrica odierna: una punizione potente e precisa che si infila sotto il sette difeso da un incolpevole Terraneo.