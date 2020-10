Nuova avventura alle porte per Daniele Rugani, che dopo essere stato nel mirino di diverse società in questa sessione di mercato diventerà un nuovo giocatore del Rennes. Il difensore della Juventus in mattinata è arrivato in Francia, come testimonia anche il video del giornalista francese Benjamin Idrac. Operazione in uscita per la Juventus che continua a lavorare sulle cessione per sfoltire la rosa e abbassare il monte ingaggi.



Clicca sulla gallery per vedere il video dell'arrivo di Rugani a Rennes