Calciatore e... cantante. Siparietto social con Matthijs De Ligt protagonista e la compagna Annè nel ruolo di regista. Il vicino di casa del difensore della Juve e della nazionale olandese oggi ha aperto le finestre di casa e ha iniziato a suonare il pianoforte per regalare un po' di musica in un periodo complicato e delicato come quello attuale nel quale siamo tutti costretti a stare chiusi in casa. De Ligt non ha saputo resistere, il difensore olandese si è affacciato in balcone e ha iniziato a cantare. Qui sotto il video del momento divertente.