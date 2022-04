Le parole di Marcel Vulpis, vicepresidente della Lega Pro, a TuttoC:



"Il modello della Serie C, anche col tema delle seconde squadre e il caso Juventus, può essere un bacino su cui puntare: dalla C sono usciti tanti giocatori che sono finiti in massima serie e poi in Nazionale. C’è un tema di investimenti. Una seconda squadra ha dei costi, ma non deve essere vissuto come tale bensì appunto come investimento. Il fatto che la Juventus continui a far parte del nostro campionato ci aiuta a pensare che si possa andare nella direzione giusta ed avere anche altre squadre nei prossimi anni".