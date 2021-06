Dopo la conferma di Szczesny su scelta di Allegri che ha chiesto ai dirigenti di abbandonare la pista Donnarumma, la Juventus continua a lavorare per definire il vice del polacco. Secondo Tuttosport i nomi che piacciono ai bianconeri come dodicesimo sono tre: Sirigu del Torino, Ospina del Napoli e Mirante, cresciuto alla Juve e svincolato dopo la scadenza del contratto con la Roma. Intanto, primi contatti per il rinnovo di Pinsoglio.