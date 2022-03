Opzione Ucraina. Con la possibilità offerta dalla FIFA ai giocatori dei campionati russo e ucraino di trasferirsi in prestito fino a giugno in altri club, anche per le squadre italiane si profilano inattese chance di mercato. A parlarne ai microfoni di Tuttosport è Carlo Nicolini, vice direttore sportivo dello Shakhtar Donetsk di Roberto De Zerbi, che ha voluto dare un "suggerimento" anche alla Juve.

Ecco le sue parole: "Se penso alla Juventus, mi viene in mente un centrocampista che aumenti qualità e dinamismo del reparto. A maggior ragione adesso che McKennie è infortunato. Marcos Antonio potrebbe essere una idea interessante. È piccolino, però è tecnico e si inserisce tanto. Questi giocatori sono pronti per giocare subito perché noi avremmo dovuto ricominciare il campionato il 26 febbraio. Marcos Antonio, come tutti gli altri nostri brasiliani, può essere d'aiuto a una squadra che ha una emergenza legata agli infortuni".

E ancora: "Prendere in prestito uno di questi ragazzi può essere anche un modo per testarli e verificarli da vicino. Si dice sempre che i calciatori bisogna allenarli, per conoscerli fino in fondo. Ecco, questa può essere una occasione per tutti. Per un club può essere allo stesso tempo una operazione umanitaria e un investimento per il futuro. Perché se il giocatore convince e si trova bene in quella squadra, poi in estate sarà più semplice trovare un accordo conveniente. Di fatto si guadagnano tre mesi inserendo in anticipo il giocatore".