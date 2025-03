Il vice di Mancini: 'È adatto per la Juventus. Post Motta? fare un contratto di tre mesi non è il massimo'

Le parole

Alberico, storico vice di Robertodurante la sua esperienza alla guida della Nazionale italiana, ha rilasciato un’intervista a Telelombardia in cui ha parlato del futuro dell’allenatore jesino. Dopo l’addio all’Italia e la nuova avventura in Arabia Saudita, il nome di Mancini è stato recentemente accostato a due panchine di prestigio in Serie A: Juventus e Milan.PRONTO PER MILAN E JUVENTUS - "Sicuramente Roberto è adatto sia al Milan che alla Juventus perché tutte e due devo dire hanno allestito delle squadre per attaccare piuttosto che per difendere e lui per mentalità e anche per per voglia di comandare il gioco si sposerebbe con entrambe le squadre".

DUE BUONE SQUADRE - "Sia il Milan che la Juve hanno degli ottimi interpreti, delle buone individualità".AL POSTO DI THIAGO MOTTA - "Contattato per il dopo Thiago Motta ? Dico che limitarsi a fare un contratto di tre mesi non è proprio il massimo quindi giustamente Mancini avrà avuto pazienza perché comunque prima o poi… è una figura che sicuramente interesserà a qualche squadra".NON INTERPELLATI - "Nel momento che avesse avuto questo questo incarico, se mi avesse chiamato, ne avrei ragionato… ma si parla del nulla perché sia lui che me non siamo stati interpellati ecco".