Massimiliano Maddaloni, a TMW Radio, ha parlato di Pirlo e della sua situazione: "Nell'anno in cui Ferrara ha preso la Juventus e sono stato suo vice, ho vissuto la realtà di un allenatore che allena per la prima volta e lo fa con la Juve in Serie A. Non dimentichiamoci che allenare qualsiasi squadra è diverso... Gli errori che stanno attribuendo a Pirlo altro non sono che quelli di chiunque quando inizia ad allenare. Vedo una Juventus guidata da un tecnico alle prime armi, cui serve tempo ed esperienza per migliorarsi".