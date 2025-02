Il vice di Deschamps a Tuttosport racconta Kolo Muani: 'L'ho guardato con piacere alla Juventus. Ha tre grandi doti'

AFP via Getty Images



Kolo Muani e l'impatto alla Juventus, parla il vice di Deschamps

Sta sorprendendo tutti Randal Kolo Muani con il suo impatto alla Juventus. Tutti ma nonche è lo storico vice di Didier Deschamps che ha concesso un'intervista a Tuttosport per parlare dell'attaccante francese della Juventus. Queste alcune delle dichiarazioni:"L'ho guardato con molto piacere nelle sue prime due partite in Serie A, ho osservato i suoi goal con altrettanto piacere. Nell'ultimo ha solo deviato un tiro ma ha fatto qualcosa per migliorare la traiettoria".

"Stiamo parlando di un ragazzo molto sensibile e riservato. Ha bisogno di sentire la fiducia dell'allenatore, dei compagni e dell'ambiente che lo circonda. Evidentemente ha queste risposte perchè la sua risposta in campo è eccellente. Thiago Motta, Khephren Thuram e Timothy Weah oltre agli altri lo hanno aiutato a calarsi nel contesto. Non penso che il PSG lo abbia scartato, è un prestito secco. Vederlo segnare è una bella notizia per la nazionale francese"."Almeno tre. Il suo movimento per creare spazi ai compagni, la sua abilità nel giocare con uguale incisività fronte alla porta o spalle alla porta, infine ha un ricco repertorio di finte per disorientare gli avversari"."Si tratta di un giocatore duttile".





