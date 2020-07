Così Angelo Alessio, storico vice di Antonio Conte (fino all'avventura col Chelsea), ha commentato a Radio Sportiva lo scudetto della Juventus di Maurizio Sarri: "La Juventus ha iniziato con noi questo ciclo di vittorie e poi lo ha proseguito con Allegri e Sarri. Questa Juventus è forse un po' più umana della nostra, che vinceva i campionati con miglior attacco e miglior difesa. Alla fine però conta sempre vincere, Sarri ci è riuscito ed è un grande merito. Dybala quest'anno è stato decisivo, Bentancur ha avuto una crescita costante, Cuadrado è stato fondamentale da terzino. Soprattutto a centrocampo serviranno innesti, non è quello nostro con Pirlo, Pogba e Vidal. Se è lo scudetto di Ronaldo? Chiaro che è un giocatore di cui non puoi farne a meno, ma il merito va condiviso con altri interpreti, perché è stato un campionato difficile. Conte? Per gran parte del campionato l'Inter è stata l'antagonista della Juventus. Credo che, cambiando mentalità, nei prossimi anni ci sarà una bella lotta con i bianconeri".